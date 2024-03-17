Uluslararası Demokratlar Birliği Brüksel'de iftar programı düzenledi

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika, Belçika'nın başkenti Brüksel'de iftar programı düzenledi.

İftar davetine, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz, UID Genel Başkan Yardımcısı Ali Kılınç, UID Bölge Başkanı Enis Çimen, AK Parti Brüksel Temsilcisi Ruhi Açıkgöz, YEE Belçika Koordinatörü Bekir Aydın ile çok sayıda siyasetçi, iş insanı ve gazeteci katıldı.

UID Bölge Başkanı Çimen, davetlilere katılımları için teşekkür ederek ramazan vesilesiyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

UID Genel Başkan Yardımcısı Kılınç da ramazan ayının dayanışma, yardımlaşma, birlik ve beraberliği temsil ettiğini belirterek UID'nin ramazan ayının ruhuyla örtüşen şekilde birlikte yaşam kültürünü, dayanışmayı, yardımlaşmayı ve insanlık onurunu korumak için kurulmuş bir teşkilat olduğunu anlattı.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Uysal ise ramazan ayının içe dönüş, barış ve selamet bulma ayı olduğunu vurgulayarak bu ayın ve orucun insanlara kendi içinden gelen selam duygusunu idrak etme imkanı tanıdığını söyledi.

Uysal, "Bugün dünyanın birçok bölgesinde gördüğümüz zulümlerin, saldırıların, vahşetin sonlandırılması için ramazan bir vesile olmalıdır. Ne yapabilirsek yapmalı, vahşetin önüne geçmek için maddi manevi her türlü imkan ile 'Zulme dur' demeliyiz. Bugün Filistin'de olanlar, bu duyguları bize telkin etmektedir. Ramazan ayının insanlığa barış getirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kaymakcı da ramazan ayının dayanışma, paylaşma, sabretme, insanların birbirini dinlemesi açısından güzel bir vesile olduğunu belirtti.

Yakında Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin yapılacağını hatırlatan Kaymakcı, Türk toplumunun seçimlerde aday olmasının, AB vatandaşlığı bilinciyle hareket ederek oy kullanmasının hem kendilerinin hem de Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle bütünleşmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Kaymakcı, ramazanın çatışmaların son bulması için vesile olmasını, Filistin'e barışın gelmesini ve Ukrayna-Rusya Savaşı'nın bir an önce son bulmasını temenni etti.