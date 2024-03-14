Üye Girişi
Haberler

Uluslararası Balkan Üniversitesi, çalışanlarına ve öğrencilerine iftar veriyor

Güncelleme:

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesi (İBU), ramazan ayı boyunca çalışanlarına ve öğrencilerine iftar verecek. İBU'nün Üsküp'teki kampüsünde hafta içi her gün 200 kişilik iftar sofrası kurulacak.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesi (İBU), ramazan ayı boyunca çalışanlarına ve öğrencilerine iftar verecek.

7 fakülte ve 26 bölümü bulunan İBU'nün, Üsküp'teki kampüsünde hafta içi her gün 200 kişilik iftar sofrası kuruyor.

İBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 700'ü Türkiye'den, 3 bin 200 öğrencisi olan İBU'nun 2006 yılından bu yana eğitim faaliyetini sürdürdüğünü belirtti.

Sunar, "Uluslararası Balkan Üniversitesi, sadece Kuzey Makedonya'nın değil Balkanlar'ın, inşallah yakın zamanda da Avrupa'nın en önemli üniversitelerinden birisi olacak." dedi.

Ramazanın bereket ve paylaşma ayı olduğunu kaydeden Rektör Sunar, şunları kaydetti:

"Ramazan ayındayız. Yurt dışından gelen çok sayıda öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizle iftar yapıyoruz. Gurbette olduklarını hissettirmeden onlarla aile ortamını birlikte yaşıyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Balkan Üniversitesi Makedonya Üsküp Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Büyükorhan adayı Talha Akçay kimdir? 2024 DEVA Partisi Bursa Büyükorhan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Susurluk adayı Mehmet Sesiz kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Susurluk belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Sındırgı adayı Selahattin Köse kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Sındırgı belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Savaştepe adayı Furkan Dolu kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Savaştepe belediye başkan adayı kim oldu? Salih Karagöz kimdir? 2024 İYİ Parti Kayseri Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Salih Karagöz kimdir? Mustafa Balcı kimdir? 2024 İYİ Parti Kayseri Yahyalı Belediye Başkan adayı Mustafa Balcı kimdir? Osman Koç kimdir? 2024 İYİ Parti Kayseri Tomarza Belediye Başkan adayı Osman Koç kimdir? Metin Kılıçaslan kimdir? 2024 İYİ Parti Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Metin Kılıçaslan kimdir? Halil İbrahim Çağrı kimdir? 2024 İYİ Parti Kayseri Özvatan Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Çağrı kimdir? Ali Dinçer Kuzugüden kimdir? 2024 İYİ Parti Kayseri Felahiye Belediye Başkan adayı Ali Dinçer Kuzugüden kimdir? Songül Özdemir kimdir? 2024 İYİ Parti Kayseri Develi Belediye Başkan adayı Songül Özdemir kimdir? Erhan Özhan kimdir? 2024 İYİ Parti Kayseri Bünyan Belediye Başkan adayı Erhan Özhan kimdir? Osman Türk kimdir? 2024 İYİ Parti Kayseri Akkışla Belediye Başkan adayı Osman Türk kimdir? Recep Güngör kimdir? 2024 İYİ Parti Kayseri İncesu Belediye Başkan adayı Recep Güngör kimdir? Alper Ceyhan kimdir? 2024 İYİ Parti Kayseri Hacılar Belediye Başkan adayı Alper Ceyhan kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title