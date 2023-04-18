Uluslararası Af Örgütü, Sudan'da sivillerin korunması çağrısı yaptı

Uluslararası Af Örgütü, Sudan'da çatışmanın taraflarına sivilleri koruma çağrısında bulunurken uluslararası örgütlerden de Sudan'a bu konuda çağrılar yapılması gerektiğini açıkladı.

Uluslararası Af Örgütü, Sudan'da çatışmanın taraflarına sivilleri koruma çağrısında bulunurken uluslararası örgütlerden de Sudan'a bu konuda çağrılar yapılması gerektiğini açıkladı.

Londra merkezli Uluslararası Af Örgütü Doğu ve Güney Afrika Bölgesel Direktörü Tigere Chagutah, yaptığı açıklamada, Sudan'daki çatışmanın taraflarına sivillerin korunması çağrısında bulundu.

Yoğun yerleşim alanlarında iki tank, top ve savaş uçağı gibi askeri araçların kullanılmasının sivil ölümleri ve yapıların yıkılmasına yol açtığını kaydeden Chagutah, "Siviller çatışmanın ortasında kaldılar. Tarafların sivillerin korunması için geniş alanlarda etkili patlayıcıları kullanmayı bir an önce sonlandırması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Chagutah, bölgesel ve küresel ortakları tarafından Sudan'a uluslararası insan hakları hukukuna ve sivilleri koruma çağrısı yapması gerektiğini ifade ederek, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni de acil toplantı yapmaya çağırdı.

"Taraflar, ayrım gözetmeksizin yaptıkları saldırılara bir an önce son vermeli." diyen Chagutah, uluslararası kuruluşlar ve BM Güvenlik Konseyi'nin, tarafları öncelik olarak sivilleri korumaya çağırması gerektiğini vurguladı.

Chagutah, taraflara insani yardım kuruluşlarına bir an önce sivillere ihtiyacı olan desteği vermesi için önlerindeki engelleri kaldırmaya da davet etti.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, Sudan'daki çatışmalarda can kaybının 185'e ulaştığını, 1800'den fazla sivil ve askerin yaralandığını duyurmuştu.