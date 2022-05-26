Ulusal Su ve Atık Su Arıtma Çalıştayı Malatya'da başladı - Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, Türkiye'de kişi başına düşen 1340 metreküp su miktarının 2040 yılında 1120 metreküpe düşeceğinin öngörüldüğünü belirtti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünce düzenlenen Ulusal Su ve Atık Su Arıtma Çalıştayı, bir otelde başladı.

Dikmen, burada yaptığı konuşmada, suyun canlıların hayatını sürdürebilmesi için temel kaynak olduğunu dile getirdi.

Nüfus artışı ve sanayileşmenin etkisiyle dünyada temiz su kaynaklarının hızla azaldığını anlatan Dikmen, "Dünyadaki su kaynakları miktarı sabit, kişi başına düşen su miktarı hızla azalıyor. Ülkemizde kişi başına düşen yıllık su miktarı 1340 metreküp. Nüfus artışı ve sanayileşme hızını göz önüne aldığımızda 2040 yılına geldiğimizde bu miktarın 1120 metreküpe düşeceğini öngörmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki suyun yüzde 77'sinin tarımsal sulamada kullanıldığını, yüzde 23'ünün ise içme, kullanma ve endüstriyel maksatlı tüketildiğini anlatan Dikmen, endüstriyel su kullanımının da giderek arttığına işaret ederek, su kaynaklarının daha akılcı yönetilmesi, dikkatli kullanılması ve israf edilmemesinin büyük sorumluluk olduğunu vurguladı.

Malatya Valisi Vali Hulusi Şahin, 25 yıl önce bir köye dağdan su borusuyla içme suyunu getirip köy meydanına çeşme yaptıklarında "köy ile ilgili başka mesele kalmadı" dediklerini, bugün kırsal mahallelerin şebekeyle içme suyuna kavuştuğunu belirtti.

Şahin, 800 binin üzerinde bir nüfusu olan Malatya'nın ileri biyolojik arıtmasını yapıyor olmasının her türlü takdirin üzerinde olduğuna dikkati çekti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise çalıştayın verimli geçmesini temenni ederek, küresel ısınma, iklim değişikliği ve kuraklığın artık sürekli konuşulan konular olduğunu söyledi.

Gürkan, kentte susuz ve kanalizasyonsuz yerleşim yeri bırakmamak ve akarsulara atık sularının karışmaması için çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mete Saatçi, daha önce kentte yapılan atık su arıtma tesisinin inşasında çalıştığını ve tekrardan şehre geldiği için mutlu olduğunu belirtti.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert'in konuşmalarının ardından çalıştayın açılış programı sona erdi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Jandarma Albay Ercan Altın, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile 51 şehrin su idaresinden temsilciler katıldığı çalıştay yarın sona erecek.