Kayseri'de "Ulusal Sıfır Atık Yemek Yarışması" düzenlendi

Kayseri Üniversitesi ve Talas Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 'Ulusal Sıfır Atık Yemek Yarışması'nda dereceye girenler ödüllerini aldı. Yarışmanın amacı, atıkların önlenmesi ve farkındalığın artırılması olarak belirtildi.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ve Talas Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Ulusal Sıfır Atık Yemek Yarışması"nda dereceye girenler ödüllerini aldı.

KAYÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında düzenlenen yarışmanın ödül töreni, İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, törende yaptığı konuşmada, yarışmaya katılan öğrenci ve öğretim görevlilerine emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Yarışmada 9 öğrencinin finale kaldığını hatırlatan Karamustafa, şunları kaydetti:

"Bu farkındalığın oluşması adına 14 üniversitemiz yarışmaya ilgi duydu. Tabii ki bu tip yarışmalarda gönül ister ki daha fazla katılımcı olsun, daha fazla insan yarışsın ama fiziksel mekanlar, ekipmanlar ve kaynaklar sınırlı. Dolayısıyla en iyisini yakalayabilmek üzere birtakım kriterler kapsamında eleme yapmak durumundasınız. Başvuruyu jürimiz 9'a düşürdü. Arkadaşlarımız yarıştı ve balığın kılçığından, pancarın sapına kadar organik de olsa ürünlerin atılmaması, israf edilmemesi hususunda farkındalığın oluşması açısından güzel ürünler hazırladılar. Yarışmaya katılanları kutluyorum."

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da gıda sektörünün oldukça önemli olduğunu söyledi.

İsrafın önüne geçmek için bu tip programların önemli olduğunu vurgulayan Yalçın, "Gençlerimizin yemeğin değil, malzemelerin artığını ne kadar güzel değerlendirdiğini gördüm ve çok mutlu oldum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından, Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencisi Eren Çakmak birincilik, Gaziantep Üniversitesi öğrencisi Mehmet Ali Yıldız ikincilik, Özyeğin Üniversitesi öğrencisi Beşircan Çalışkan üçüncülük ödülü aldı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün
MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu! 12 yıldır firari olan Önder Sığırcıkoğlu yakalandı

MİT'ten casus avı! 12 yıldır köşe bucak kaçıyordu, sonunda yakalandı
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber

Belediye başkanını tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı

Casuslukla suçlanan İranlı komutan uzun zaman sonra ortaya çıktı
Barış Alper'e bakışları olay olmuştu: O kızdan günler sonra ilk açıklama

Görüntüdeki kız konuştu!
18 yıllık evlilik bitti! Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı

18 yıllık olaylı evlilik bitti
Skandal fotoğraf! Savaşı kışkırtıp soluğu Disney World'de aldı

Savaş çıkarıp soluğu tatilde aldı
Eşinden boşanan kadının sözleri büyük tartışma yarattı

Eşinden boşanan kadının sözleri büyük tartışma yarattı
Barış Alper'e bakışları olay olmuştu: O kızdan günler sonra ilk açıklama

Görüntüdeki kız konuştu!
Altında 18 yıldır böylesi görülmedi

Altında 18 yıldır böylesi görülmedi
Yaşı ayrı attığı penaltı ayrı olay oldu

Yaşı ayrı attığı penaltı ayrı olay oldu