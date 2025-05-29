Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı Çalıştayı ve Trakya Üniversitesi Mezuniyet Töreni

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölüm Başkanı ve Ergoterapi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sinem Salar, Ankara'da düzenlenen "Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı (URSEP) 2025-2030 Hazırlık Çalıştayı"na katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve Dünya Sağlık Örgütü iş birliğiyle düzenlenen çalıştayda, ruh sağlığı hizmetlerinin erişilebilirliği, etkinliği ve sürdürülebilirliği konularında stratejik hedefler ele alındı.

Salar, çalıştayda "Koruyucu ve Birinci Basamak Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Güçlendirilmesi" ile "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" başlıklı çalışma gruplarında görev aldı.

TÜ'de Sağlık Hizmetleri MYO'da mezuniyet sevinci

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Balkan Kongre Merkezi'ndeki törende, her mezuniyet bir veda değil, bir vefa, bir son değil, bir başlangıç olduğunu belirtti.

Mezun olan öğrencilere bazı tavsiyelerde bulunan Hatipler "Musibet karşısında metanetli, cehalet karşısında marifetli, kötülük karşısında hayır sahibi, kabalık karşısında ise letafetli olun" dedi.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Aysu Zekioğlu da yüksekokulun mesleki yeterliliğe sahip sağlık profesyonelleri yetiştirme hedefiyle çalıştığını vurguladı.

Konuşmaların ardından öğrencilere plaket ve mezuniyet belgeleri verildi, meslek andı okundu ve kep atma seremonisi yapıldı.

Törene, TÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Muzaffer Demir, Prof. Dr. Mustafa Tan, Prof. Dr. Eylem Bayır ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ ile öğrenciler ve aileler katıldı.