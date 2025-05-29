Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı Çalıştayı ve Trakya Üniversitesi Mezuniyet Töreni

Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı Çalıştayı ve Trakya Üniversitesi Mezuniyet Töreni
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sinem Salar, Ankara'daki 'Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı (URSEP) 2025-2030 Hazırlık Çalıştayı'na katıldı. Çalıştayda ruh sağlığı hizmetlerinin stratejik hedefleri ele alınırken, üniversitede Sağlık Hizmetleri MYO mezuniyet töreni coşkuyla kutlandı.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölüm Başkanı ve Ergoterapi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sinem Salar, Ankara'da düzenlenen "Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı (URSEP) 2025-2030 Hazırlık Çalıştayı"na katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve Dünya Sağlık Örgütü iş birliğiyle düzenlenen çalıştayda, ruh sağlığı hizmetlerinin erişilebilirliği, etkinliği ve sürdürülebilirliği konularında stratejik hedefler ele alındı.

Salar, çalıştayda "Koruyucu ve Birinci Basamak Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Güçlendirilmesi" ile "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" başlıklı çalışma gruplarında görev aldı.

TÜ'de Sağlık Hizmetleri MYO'da mezuniyet sevinci

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Balkan Kongre Merkezi'ndeki törende, her mezuniyet bir veda değil, bir vefa, bir son değil, bir başlangıç olduğunu belirtti.

Mezun olan öğrencilere bazı tavsiyelerde bulunan Hatipler "Musibet karşısında metanetli, cehalet karşısında marifetli, kötülük karşısında hayır sahibi, kabalık karşısında ise letafetli olun" dedi.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Aysu Zekioğlu da yüksekokulun mesleki yeterliliğe sahip sağlık profesyonelleri yetiştirme hedefiyle çalıştığını vurguladı.

Konuşmaların ardından öğrencilere plaket ve mezuniyet belgeleri verildi, meslek andı okundu ve kep atma seremonisi yapıldı.

Törene, TÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Muzaffer Demir, Prof. Dr. Mustafa Tan, Prof. Dr. Eylem Bayır ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ ile öğrenciler ve aileler katıldı.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıt satışlarında yeni düzenleme 2 Haziran'da yürürlüğe giriyor

Akaryakıt satışlarına yeni düzenleme geliyor
Luka Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu

Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu
Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti! Marketlerden toplatılıyor

Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti! Marketlerden toplatılıyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bursa'da 3 mahallenin kabusu oldular: Yok etmek imkansız

Çiftçinin yeni kabusu! Yok etmek imkansız
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
Estetik kabusa döndü! Danla Biliç'in kalçasından çıkan dolgu maddesi görenleri dehşete düşürdü

Kalçasından çıkan dolgu görenleri dehşete düşürdü
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
İstanbul'u dolu ve yağmur vurdu! Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Bu görüntüler az önce İstanbul'da çekildi
13 yaşındaki kız, babası ile fotoğraf çektirince baraja düşüp kayboldu

13 yaşındaki kız, babası ile fotoğraf çektirince baraja düşüp kayboldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.