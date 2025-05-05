Ulusal İşçi Tiyatroları Festivali'nde 'Çığ' Oyunu Sahnelendi
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi tarafından düzenlenen 4. Ulusal İşçi Tiyatroları Festivali'nde 'Çığ' adlı oyun izleyiciyle buluştu. Teyyare Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunun yönetmenliğini Veysel Berikan üstlendi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Ulusal İşçi Tiyatroları Festivali"nde "Çığ" oyunu izleyicilerle buluştu.
Teyyare Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu, Veysel Berikan yönetti.
Tuncer Cücenoğlu'nun kaleme aldığı oyunda Furkan Ocak, Melike Ünsal, Burhan Güngül, Sezer Beşikçi, Volkan Çimber ve Yeşim Haldızoğlu rol aldı.
Gecenin sonunda oyuncular, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Güncel