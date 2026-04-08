Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu üyesi Arslantürk, son yolculuğuna uğurlandı

Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu üyesi Sebahattin Arslantürk (58), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Arslantürk'ün cenazesi, memleketi Trabzon'un Araklı ilçesine getirildi.

Arslantürk'ün cenazesi, Araklı Fatih Camisi'nde ikindi vaktine müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ayvadere Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Arslantürk'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Araklı Kaymakamı Mehmet Ali Uzun, Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ile vatandaşlar katıldı.