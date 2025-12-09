Niğdenin Ulukışla ilçesinde Mustafa Ünal (60), bakımını yaptığı bahçenin havuzunda ölü bulundu. Ulukışla ilçesinde bahçede çalışan Mustafa Ünal'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

ÖLÜM NEDENİNİN BELİRLENMESİ İÇİN OTOPSİ YAPILACAK

Ekipler, Ünal'ın bakımını yaptığı bahçenin havuzunda cesedini buldu. Suyun boşaltılmasının ardından Ünal'ın cansız bedeni havuzdan çıkartıldı. Ünal'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.