Uludere'de sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı

Güncelleme:
Şırnak'ın Uludere ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için cadde ve sokaklara 100 kilogram yiyecek bırakıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soğuk havalarda hayvanların ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için cadde ve sokaklara yiyecek bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadıklarını belirtti. ???????

Ekipler tarafından ilçenin farklı noktalarına sokak hayvanları için 100 kilogram yiyecek ve mama bırakıldığını ifade eden ekipler, bu soğuk havalarda onların ihtiyaçlarını karşıladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Ayhan Babat - Güncel


