Sakarya'da balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

Sakarya'nın Hendek ilçesinden geçen Uludere Çayı'nda toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

Çayın geçtiği ilçe merkezinde suyun üstünde çok sayıda ölü balık görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı, ölü balıklardan ve sudan numune aldı.

Öte yandan Hendek Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar ve Belediye Başkanı İrfan Püsküllü de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Hendek Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Uludere Çayı'nda nedeni bilinmeyen balık ölümlerinin tespit edildiği belirtilerek "Olay öğrenildikten sonra derhal ilgili kurumlar haberdar edilmiş ve Sakarya Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri ekipleri ilçemize intikal etmişlerdir. Ekipler tarafından balık ölümlerinin nedeni araştırılmaktadır. Bu süreçte halkımızın balıkları tüketmemesi rica olunur." ifadeleri kullanıldı.