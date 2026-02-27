Haberler

Sakarya'da balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

Sakarya'da balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı
Güncelleme:
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Uludere Çayı'nda meydana gelen toplu balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ölü balıklardan ve sudan numune alarak olayın nedenini araştırıyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinden geçen Uludere Çayı'nda toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

Çayın geçtiği ilçe merkezinde suyun üstünde çok sayıda ölü balık görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı, ölü balıklardan ve sudan numune aldı.

Öte yandan Hendek Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar ve Belediye Başkanı İrfan Püsküllü de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Hendek Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Uludere Çayı'nda nedeni bilinmeyen balık ölümlerinin tespit edildiği belirtilerek "Olay öğrenildikten sonra derhal ilgili kurumlar haberdar edilmiş ve Sakarya Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri ekipleri ilçemize intikal etmişlerdir. Ekipler tarafından balık ölümlerinin nedeni araştırılmaktadır. Bu süreçte halkımızın balıkları tüketmemesi rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Gürkan Özer
500

