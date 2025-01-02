Uludağ'da kurt sürüsü görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğünce yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla doğaya yerleştirilen fotokapanlarca Uludağ Milli Parkı'nda kurt sürüsü görüntülendi.

"HAYRAN OLMAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

DKMP tarafından o anlara ilişkin yapılan paylaşımda, "Uludağ Milli Parkı'nın asil misafirleri kurtlar. Bakışlarındaki asalet, duruşundaki heybetle onlara hayran olmamak mümkün değil" denildi.

İşte o andan kareler;