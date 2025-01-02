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Uludağ'da kurt sürüsü görüntülendi

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Uludağ Milli Parkı'ndaki kurt sürüsü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapana takıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğünce yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla doğaya yerleştirilen fotokapanlarca Uludağ Milli Parkı'nda kurt sürüsü görüntülendi.

"HAYRAN OLMAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

DKMP tarafından o anlara ilişkin yapılan paylaşımda, "Uludağ Milli Parkı'nın asil misafirleri kurtlar. Bakışlarındaki asalet, duruşundaki heybetle onlara hayran olmamak mümkün değil" denildi.

İşte o andan kareler;

Uludağ'da kurt sürüsü görüntülendi

Uludağ'da kurt sürüsü görüntülendi

Uludağ'da kurt sürüsü görüntülendi

Uludağ'da kurt sürüsü görüntülendi

Uludağ'da kurt sürüsü görüntülendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA EMRE KÜRKÇÜ - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımehmet:

yemi koymuş kapanı kurmuş. doğayıda bozdunuz. bırakın hayvanlar avlansın.

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Haber Yorumlarıali ihsan çakır:

Onlar milyonlarca yıldır oranın doğal sahipleri zaten. Sonradan görme olan insan. Adım attığı yeri kurutan da..

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