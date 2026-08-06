Uludağ'da yol kenarı yangını: Havadan ve karadan müdahale

Uludağ'da yol kenarında çıkan yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Osmangazi ilçesine bağlı Uludağ'ın Soğukpınar mevkisindeki yol kenarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 3 helikopter, 5 arazöz, 2 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı ve 60 personelle yangına müdahale ediyor.

Ormana yayılması önlenen yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA