'Beyaz cennet'te palyaço hem kaydı hem eğlendirdi

Bursa'da profesyonel animatör Mücahit Değirmenci, Uludağ'da palyaço kostümüyle kayak yaparak tatilcileri eğlendirdi. Yerli ve yabancı turistlerin ilgiyle izlediği Değirmenci, etkinlik sırasında kar üzerinde kayarak çocukların ve ailelerin dikkatini çekti.

Kış turizminin önemli merkezlerinden, tatilcilerin 'Beyaz cennet' olarak adlandırdığı Uludağ, bu kez alışılmışın dışında bir misafiri ağırladı. Bursa'da profesyonel animatörlük yapan Mücahit Değirmenci, farkındalık yaratmak ve tatilcilere moral vermek amacıyla palyaço kostümünü giyip, kayak takımlarını kuşandı. Zirveye palyaço kıyafeti, makyajı ve peruğuyla çıkan Değirmenci, pistlerde kayarak turistleri eğlendirdi. Kar üzerinde kayan palyaçoyu gören yerli ve yabancı turistler, o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Çocukların büyük ilgi gösterdiği Değirmenci, kayak yaparken bir yandan da kendisini izleyenleri selamladı.

'YOLDA YÜRÜYEMEZ HALE GELDİM'

Mesleğini çok sevdiğini belirten Mücahit Değirmenci, "Bir etkinlik için Uludağ'a gelmiştim. Hazır gelmişken de kaymak istedim. Daha önceden de gelmiştim fakat hiç kaymamıştım. Bu sefer farklı şekilde palyaço kıyafetiyle kaymak istedim. Yolda yürüyemez hale geldim. Her gören fotoğraf çekilmek istiyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
