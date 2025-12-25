Antakya Ulu Cami ihyasında ilerleme yetersizliği nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi ile protokol feshedildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM), Hatay'ın Antakya ilçesindeki Ulu Cami'de, 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan ihya çalışmalarında beklenen ilerlemenin kaydedilememesi nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol feshedildi.

VGM'den yapılan açıklamaya göre, Memlük Hükümdarı Baybars döneminde inşa edildiği kabul edilen Ulu Cami'nin, Osmanlı döneminde minare onarımı geçirdiği biliniyor.

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası, Ulu Cami için yapılan hasar tespit çalışmasında, yapının "tümden göçtüğü" tespit edildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında 4 Eylül 2023 tarihli işbirliği protokolü kapsamında 15 Eylül 2023 tarihinde restorasyon çalışmalarına başlandı.

Sahadaki uygulamalarda şu ana kadar türbenin duvar imalatları tamamlandı. İmarethane ve müştemilat binalarının duvar ile çatı imalatları bitirildi. Harem bölümünde duvarlar tonoz seviyesine kadar yükseltildi ve sütunların dikimine başlandı.

Minarenin temelinin atılmasıyla kaide imalatına geçildi. Dükkanların temel çalışmalarına ve çevre duvarı imalatında başlandı.

Fesih kararı

Vakıflar Genel Müdürlüğünce müteahhide sözlü ve yazılı uyarılar yapıldığı kaydedilen açıklamada, son olarak 3 Aralık'ta Bursa Büyükşehir Belediyesine resmi bildirimde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, minare projesinin 22 Kasım'da onaylandığı, rölöve ve restitüsyon projelerinin ise 9 Kasım 2024'te tamamlandığı ancak "beklenen ilerlemenin sağlanamadığı" ifade edildi.

Saha gerçekleşmeleri ve fiziki ilerleme oranının öngörülen takvimi karşılamaması üzerine, protokolün 13'üncü maddesi doğrultusunda fesih kararı alındı.