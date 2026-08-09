Ultraslan lideri Sebahattin Şirin gözaltına alındı

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Ultraslan tribün lideri Sebahattin Şirin'in, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "uyuşturucu kullanma" ve "dolandırıcılık" suçlamalarıyla gözaltına alındığı duyuruldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle Ultraslan taraftar grubunun lideri olduğu bilinen asıl adı Muzaffer Şirin olan Sebahattin Şirin hakkında soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında, asıl adı Muzaffer Şirin olan Sebahattin Şirin hakkında, 6222 sayılı kanunun 14 ve 15'inci maddeleri, Türk Ceza Kanunu'nun 220, 217/A ve 191 maddeleri gereğince, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "uyuşturucu kullanma" ve "dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltı kararı verildiği, Şirin'in gözaltına alındığı açıklandı.

Kaynak: ANKA