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Ülkü Ocakları ile Yeşilay Edirne'de bağımlılıkla mücadele konferansı düzenledi

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Ülkü Ocakları ile Yeşilay Edirne'de bağımlılıkla mücadele konferansı düzenledi
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Ülkü Ocakları Edirne İl Başkanlığı ile Yeşilay, iş birliği protokolü kapsamında gençlere yönelik Bağımlılıkla Mücadele konferansı düzenledi. Klinik Psikolog Dilay Özkan Bayer'in konuşmacı olduğu etkinlikte bağımlılık türleri ve gençleri koruma yolları anlatıldı.

Ülkü Ocakları Edirne İl Başkanlığı ile Yeşilay, "Bağımlılıkla Mücadele" konulu konferans düzenledi.

MHP Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Ülkü Ocakları Edirne İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen programda gençlerin bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlendirilmesi hedeflendi.

Klinik Psikolog Dilay Özkan Bayer'in konuşmacı olarak katıldığı konferansta, bağımlılık türleri, gençleri bu tehlikelerden koruma yolları ve farkındalık oluşturma konularında katılımcılara bilgilendirme yapıldı.

Programın, gençlerin bilinçlenmesine ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesine önemli katkılar sunacağı da vurgulandı.

Konferansa MHP Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer, Ülkü Ocakları Edirne İl Başkanı Cihan Çetin, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Sebahattin Bilgiç, Yeşilay yönetimi ile gençler katıldı.

Kaynak: AA
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