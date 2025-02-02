Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Son 2 saatte 5 deprem

Ege Denizi beşik gibi! Depremlerin sayısı da şiddeti de endişe verici
Sessiz sedasız gittiler! TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret
Ahmet Ercan ve Naci Görür'den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı

Peş peşe depremler sonrası uzmanların uyarıları hiç iyi değil
NATO'dan Türkiye dahil tüm üye ülkelere tedirgin eden çağrı: Savaşa hazır olmalıyız

NATO'dan Türkiye dahil tüm üyelerine tedirgin eden çağrı

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın Yeni Binası Açıldı

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın Yeni Binası Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Pozantı İlçe Başkanlığı'nın yeni binası düzenlenen törenle açıldı. Törene MHP'li yetkililer ve yerel belediye başkanları katıldı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Pozantı İlçe Başkanlığının yeni binası törenle açıldı.

Mhp'den yapılan açıklamaya göre, binanın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Okunan duaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

Programa, Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek, MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanı Cem Tutsoy da katıldı.

Kaynak: AA / Betül Aklan - Güncel
img

150 sanatçıya inceleme başlattı! Biri var ki milyonları gizlemiş
img

Van Persie çıldırdı! Tüm dünya bu skandalı konuşuyor
img

Peş peşe depremler sonrası uzmanların uyarıları hiç iyi değil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'dan AK Parti'nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler

Erdoğan'dan AK Parti'nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri
Sedat Peker üniversiteden mezun oldu

Sedat Peker üniversite bitirdi! Okuduğu bölüm de bir hayli ilginç
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı! Bir oyuncunun 100 milyon liralık kazancı kayıt dışı çıktı

150 sanatçıya inceleme başlattı! Biri var ki milyonları gizlemiş
Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.