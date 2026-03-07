Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, Mersin'de konuştu Açıklaması

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, "Biz bağımlılıkla mücadelede gençlerimizin yanındayız. Onları sporla, sanatla, ilimle, teknolojiyle, ahlakla donatıyoruz. Gençlerimizin enerjisini sokağa değil, istikbale yönlendiriyoruz." dedi.

Yıldırım, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Mersin İl Başkanlığınca Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen Geleneksel İftar ve Sertifika Takdim Töreni programına katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda sema gösterisi yapıldı. Katılımcılar, akşam ezanının okunmasıyla iftar yaptı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, bir milletin en önemli hazinesinin gençler olduğunu söyledi.

Gençlere sahip çıkmak mecburiyetinde olduklarını belirten Yıldırım, Ülkü Ocaklarında cesaretli, bilgili ve ahlaklı bir gençlik yetiştirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Yıldırım, ülkücülüğün sadece bir ideoloji olmadığını vurgulayarak, "Ülkücülük bir hayat biçimidir ve o hayat biçimi insanın en derin köklerinden, karakterinden, ahlaki değerlerinden beslenir. Bir ülkücü için ahlak, doğruluk, dürüstlük her şeyin önünde gelir. Ahlak bizim kimliğimizin temelidir." diye konuştu.

"Ülkü Ocakları varsa umut ve gelecek vardır"

Bugün karşılarında yeni bir cephe olduğunu belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu cephe tankta, tüfekle gelmiyor. Bu cephe uyuşturucuyla, alkolle, sanal kumarla ve dijital bağımlılıklarla geliyor. Biz gençlerimizi bu tür tehlikelerden korumak mecburiyetindeyiz. Biz bağımlılıkla mücadelede gençlerimizin yanındayız. Onları sporla, sanatla, ilimle, teknolojiyle, ahlakla donatıyoruz. Gençlerimizin enerjisini sokağa değil, istikbale yönlendiriyoruz. O yüzden bugün Ülkü Ocakları sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük gençlik teşkilatı olarak hizmetlerini ve çalışmalarını devam ettirmektedir. Ülkü Ocakları varsa gençlerimiz karanlığa mahkum değildir, bataklığa terk edilmiş değildir. Yabancı ideolojilerin, kirli alışkanlıkların içerisine terk edilmiş değildir. Ülkü Ocakları varsa umut ve gelecek vardır."

"Bugün dünyaya mührünü vuran bir Türk milliyetçiliği vardır"

Yıldırım, bugün Türk milliyetçiliğinin dünyada oyun kuran bir kimlik kazandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bugün dünyaya mührünü vuran bir Türk milliyetçiliği vardır. Dünyada dengeleri koruyan, kuran bir Türk milliyetçiliği aklı ortaya çıkmıştır. Bugün Türk milletinin yeniden yükselişine tanıklık etmenin gururunu yaşıyoruz. Türk milletinin yeniden yazacağı destanın adı bellidir. Terörsüz, güçlü, büyük Türkiye ve bu yolun pusulası da bellidir. Bu yolun pusulası liderimiz Devlet Bahçeli. Onun cesareti, feraseti ve kararlılığı sayesinde Türkiye bir anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğarak 'ben de varım' diyebilmiştir."

Sadece bugünden ve kendilerinden sorumlu olmadıklarını belirten Yıldırım, kendilerinin yarının yükünü de omuzladıklarını anlattı.

Kendilerini bekleyenlerin olduğunu hiçbir zaman unutmamaları gerektiğine dikkati çeken Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çünkü Türk beklenendir. Kerkük'te bir çocuk, Kırım'da bir genç, Doğu Türkistan'da bir anne, Gazze'de her gün zulme uğrayan masumlar, Irak'ta, Suriye'de, Afrika'da, Balkanlar'da, Kafkasya'da nice mazlumlar... Hepsinin gözü Türkiye'de. Çünkü zulmü durduracak tek millet, Türk milletidir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin iradesiyle ortaya koyulan Cumhur İttifakı, Türkiye için bir koruma kalkanı haline gelmiştir. Gençlerimizi geleceğe hazırlamak, Türk milletini her türlü tehlikeden koruyabilmek için bu çalışmalar gelecek için hazırlanmıştır. Altyapıları kurulmuştur ve bugün gelmiş olduğumuz noktada artık ileriye doğru bakan, ileriye doğru bir yol çizen bir Türk milleti var."

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal da Ülkü Ocaklarının çok güzel çalışmalar yaptığını belirterek, "Gençlerimizin dinamizmiyle il ocak başkanlarımızın liderliğinde teknolojiyi, ilimi, bilimi, irfanı gençler arasında yayıyoruz. Bu bize onur ve gurur veriyor." ifadesini kullandı.

Programda, MHP Mersin İl Başkanı Ömer Gürsoy ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Mersin İl Başkanı Ahmet Bebek de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanlığı ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından imzalanan protokol kapsamında verilen eğitimlere katılanlara sertifikaları takdim edildi.