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Ülkesine dönen Suriyeli aile "Kalpten Teşekkürler Türkiye" başlıklı bir mektup bıraktı

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- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: "Mektuplarında muhterem Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerini, şahsıma da selamlarını ileten Zeyn ailesinin sözleri, milletimizin yıllardır gösterdiği kardeşliğin gönüllerde bıraktığı izin en güzel karşılıklarından biri oldu"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2016 yılında savaş nedeniyle Suriye'den Türkiye'ye sığınan Ebubekir Halil Muhammed Zeyn ile 12 kişilik ailesinin vatanlarına dönüşlerinde "Kalpten Teşekkürler Türkiye" başlıklı bir mektup bıraktıklarını bildirdi.

Çiftçi, sosyal medya hesabındaki "Yolunuz açık olsun kardeşim" ifadeleriyle başlayan açıklamasında, savaşın en ağır günlerinde Türkiye'ye sığınan Suriyelileri hiçbir zaman kendilerinden ayrı görmediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dün olduğu gibi bugün de gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli dönüşlerinde Suriyelilerin yanında olduklarını ifade eden Çiftçi, şöyle devam etti:

"Suriye'de huzur ve istikrar güçlendikçe, ülkesine dönmek isteyen kardeşlerimizin bu yolculuklarını kolaylaştırmaya ve desteklemeye devam ediyoruz. 2016 yılında savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Ebubekir Halil Muhammed Zeyn ve 12 kişilik ailesi de yaklaşık 10 yıl sonra vatanlarına gönüllü olarak döndü.

Giderken geride 'Kalpten Teşekkürler Türkiye' başlıklı bir mektup bıraktılar. Mektuplarında muhterem Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerini, şahsıma da selamlarını ileten Zeyn ailesinin sözleri, milletimizin yıllardır gösterdiği kardeşliğin gönüllerde bıraktığı izin en güzel karşılıklarından biri oldu. Zeyn ailesine ve vatanlarına gönüllü olarak dönen tüm Suriyeli kardeşlerimize huzurlu bir gelecek diliyorum. Yolları açık, yuvaları huzurlu olsun."

Kaynak: AA
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