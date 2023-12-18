Ulaştırma ve Tarım Bakanlıklarının 2024 bütçeleri görüşülmeye başlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçeleri, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, bütçe görüşmelerine ilişkin eleştirilerde bulundu. CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal ise AK Parti milletvekillerinin bakanlara soru sorma sıralarını aldığını belirterek eleştirilerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı ile Tarım ve Orman bakanlıklarının bütçeleri, TBMM'de

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçeleri, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, gündeme geçilmeden önce söz alarak, bütçe görüşmelerine ilişkin hatırlatmada bulundu. Usta, bütçeleri görüşülen bakanların, parti temsilcilerinin konuşmalarının ardından eleştiri ve sorulara cevap vermeleri gerektiğini belirterek, "Bütçenin başından beri şöyle bir yanlış uygulama içerisindeyiz. Görüşmelerin sonunda sayın bakanlara konuşma için bir söz hakkı veriliyor. Sayın bakanlar bugüne kadar yapılan uygulamada bunu bütçe sunumu gibi yaptılar, halbuki bu bütçe sunumu değil. Yani siz bütçenizi Plan ve Bütçe Komisyonunda sundunuz, bütçenin tümü de Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarafından burada sunuldu. Dolayısıyla burada sayın bakanlardan beklediğimiz, burada İç Tüzüğün de Danışma Kurulu'nun da ifade ettiği gibi 5-6 saat boyunca bakanlıklarıyla ilgili eleştiriler, değerlendirmeler, iddialar olacak; bunlara cevap vermelerini, bunlara ilişkin görüşlerini bildirmelerini bekliyoruz" dedi.

Usta, bakanların eleştiri ve sorulara yanıt vermediklerini dile getirerek, "Sanki kendi bakanlıklarıyla ilgili hiçbir değerlendirme, hiçbir iddia, hiçbir konu gündeme gelmemiş gibi önceden hazırladıkları notları burada okuyorlar. 6 saat boyunca niye konuşuyoruz; eğer sayın bakanlar bizim konuştuğumuz laflarla ilgili bir tane cümle söylemeyecekse niye konuşuyoruz" diye konuştu.

'ÇANAK' SORU SORUYORLAR'

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal da AK Parti milletvekillerinin bütçe görüşmeleri sırasında bakanlara soru sorma sıralarını aldığını ve muhalefet partili milletvekillerine fırsat vermediğini belirterek, "Bakanlar buraya geliyor, yılda 1 kez geliyorlar ve burada muhalefet milletvekilleri bütçe hakkını kullanarak bakanlara soru sormak istiyor ancak gördüğümüz bir şey var, AKP Grubu soruları alıyor ve 'çanak' diyebileceğimiz soruları sorarak burada adeta bir bütçecilik oynanıyor" dedi. Köksal'ın bu sözlerine tepki gösteren AK Parti milletvekilleri de, "Erken gelin isim bildirin" diye uyarıda bulundu.

Ardından milletvekillerinin Genel Kurulda 'söz alamıyoruz' eleştirilerine Meclis Başkanvekili Önder yanıt verdi. Önder, "Ben söz isteyen bütün vekillere saygılı davranıyorum, vermeyince haksızlık etmiş gibi düşünüyorum ama burada herkese tek tek söz veremeyiz, grup başkanvekillerine veriyoruz, bir de grubu olmayan parti temsilcilerine" dedi.

GÜNDEME GEÇİLDİ

Konuşmaların ardından gündeme geçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçelerinin üzerine ilk sözü AK Parti Grubu aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçesi üzerine söz alan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal, "Geçen 21 yılda dünyanın gıptayla baktığı mega projeler hayata geçirilirken altyapı ve üstyapısıyla Türkiye ulaşımda çağ atladı. Türkiye'nin dört bir yanını kara ve demir yollarıyla, tünellerle, geçitlerle donattık. 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş kara yolu ağını 29 bin 300 kilometreye, 50 kilometre olan tünel uzunluğunu 725 kilometreye çıkardık" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın dijital konularında attığı adımlardan bahsetti. Paker, "Ülkemizin her sathında çalışmalarına devam ettiğimiz sabit ve mobil altyapıda, fiber altyapı 536 bin kilometreyi aşarak yaklaşık yüzde 10 artış göstermiştir. Hem sabit hem de mobil internetin gelişimi için önem arz eden fiber altyapımızdaki bu gelişme, internet hızlarının artışına ve kullanılan veri miktarındaki artışa büyük katkı sağlamıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Genel Kurulda bütçe görüşmeleri devam ediyor.