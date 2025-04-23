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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Şam'daki Resmi Ziyaretini Tamamladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Şam'daki Resmi Ziyaretini Tamamladı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye'ye yaptığı resmi ziyaretin ardından Şam Havalimanı'na geçerek Ankara'ya döndü. Ziyaret kapsamında Emevi Camisi'ne yapılan ziyaretin ardından Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdulrezzak ile bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve beraberindeki heyet, Şam'daki resmi ziyaretini tamamladı.

Ziyaret kapsamında dün Suriye'ye gelen Bakan Uraloğlu öncülüğündeki heyet, sabah Emevi Camisi'ne ziyaretin ardından Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gitti.

Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdulrezzak ile bir araya gelen Uraloğlu ve heyeti, görüşmenin ardından Ankara'ya dönmek üzere Şam Havalimanı'na geçti.

Uraloğlu ve beraberindekileri, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu ve Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir uğurladı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
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