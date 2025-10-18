Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, AK Parti Elmalı ve Korkuteli ilçe teşkilatıyla buluştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, AK Parti Elmalı ve Korkuteli ilçe teşkilatıyla buluştu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Elmalı İlçe Başkanlığı ile AK Parti Korkuteli İlçe Başkanlığında, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Elmalı İlçe Başkanlığı ile AK Parti Korkuteli İlçe Başkanlığında, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Uraloğlu, açılış ve temel atma törenleri için geldiği Antalya'da bazı ziyaretlerde bulundu.

Elmalı Şehir Geçişi, Elmalı-Finike Yolu (Elmalı-Avlanbeli arası) Açılış Töreni ve Elmalı-Finike Yolu (Avlanbeli-Finike arası) Temel Atma Töreni'nin ardından AK Parti Elmalı İlçe Başkanlığına geçen Uraloğlu, burada partililerle buluştu.

Teşkilat mensupları, Uraloğlu ve beraberindeki heyete, Elmalı'nın meşhur "Gaziler Helvası"nı ikram etti.

AK Parti Elmalı İlçe Başkanı Yunus Emre Coşkun, ilçeye ulaşımı rahatlatacak yeni yollar kazandırdığı için Uraloğlu'na teşekkürlerini iletti.

Bakan Uraloğlu, daha sonra AK Parti Korkuteli İlçe Başkanlığına geçti. İlçe Başkanı Osman Nuri Kök, yaptığı çalışmalardan dolayı Uraloğlu'na teşekkür ederek, ilçedeki çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Bakan Uraloğlu, her iki ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, tüm illerde olduğu gibi Antalya'da da trafiği rahatlatacak, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek kavşaklar ve yeni güzergahları kente kazandırdıklarını, kazandırmaya da devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
