Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun KKTC temasları başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çalışma ziyareti kapsamında geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarına başladı.

İlk olarak Ercan Havalimanı'nın inşası süren yeni terminalini ziyaret ederek incelemelerde bulunan Karaismailoğlu'na, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Maliye Bakanı Alişan Şan, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, T&T Havalimanı İşletmeciliği yetkilileri ile diğer yetkililer eşlik etti.

Karaismailoğlu, incelemelerin ardından KKTC heyeti ile teknik toplantı yaptı.

Toplantı sonrası basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Karaismailoğlu, KKTC'de hükümet yetkilileri ve KKTC'nin yeni havalimanı yüklenicisi ile önemli toplantılar yaptıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, "Havalimanımızı kasım ayına girmeden müştemilatlarıyla birlikte, dört başı mamur faaliyete geçirmek için önemli bir toplantı yaptık. Bu saatten sonra herkesin ne yapacağı belli artık, biz de bunların takiplerini yapacağız." dedi.

Yeni havalimanını incelediklerini ve pisti de dolaştıklarını belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Hakikaten KKTC'ye yakışacak, çok güzel bir havalimanı terminali yapıldı. Bütün uçakların inebileceği bir pistle birlikte KKTC'ye yakışır bir havalimanı inşallah kasım ayı itibarıyla faaliyete geçecek. Bütün KKTC vatandaşlarının gurur duyacağı bir proje ortaya çıkmış. Çok ince işler kaldı, onları da bu süre içerisinde (gerekli talimatı alan yüklenici firma) bitirecekler. O yüzden yaklaşık 2 aylık süre içerisinde kimin ne yapacağını belirledik, onları da kayıt altına aldık. Onları takip edeceğiz. Yüklenici firmanın istediği ilave maliyetler ve iş artışları vardı. Sonuçta bu havalimanın eksiklerini ortadan kaldırmak için ne yapılması gerekiyorsa 2 ay içerisinde tamamlayacağız."

Karaismailoğlu, KKTC'deki bazı karayolları ile ilgili de çalışmaların sürdüğünü, bunların da kasım ayı itibarıyla açılacağını söyledi.

Salgın sürecinin etkilerinin ortadan kalmasıyla birlikte KKTC'nin turizmdeki atılımlarının artacağını dile getiren Karaismailoğlu, kendilerinin de KKTC'ye desteğinin süreceğini ve el birliğiyle sıkıntıların aşılacağını kaydetti.

"Artık önümüzde herhangi bir engel kalmadı"

Bakan Arıklı ise uzun süredir yüklenici firma ile yaşanan sorunları Karaismailoğlu'nun da gelmesiyle çözdüklerini aktardı.

"Artık önümüzde herhangi bir engel kalmadı." diyen Arıklı, havaalanının 30 Ekim itibarıyla, teknik cihazlarının da yetişmesi kaydıyla, test uçuşlarına başlanması ve 15 Kasım'da açılışı için mutabık kaldıklarını söyledi.