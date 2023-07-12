Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: İklim Değişikliğiyle Mücadele İçin Radikal Kararlar Alacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Giresun'da yaşanan sel ve taşkınların ardından iklim değişikliğiyle mücadele için daha radikal kararlar alacaklarını ve önlemleri artıracaklarını söyledi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sel ve taşkınların yaşandığı Giresun'un Yağlıdere, Piraziz, Bulancak ve Keşap ilçelerinde incelemelerde bulundu. Valilik ziyaretinde konuşan Uraloğlu, "Öncelikle su fabrikasında sel nedeniyle meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Şinasi Özdemir kardeşimize yüce Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyor, göçükten sağ olarak çıkan 2 kardeşimize de acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

Selin etkili olduğu Zonguldak, Bartın, Karabük illerinde kapanan tüm yolların açıldığını da aktaran Bakan Uraloğlu, "Şu anda tüm yollarımız açılmıştır. Ancak arkadaşlar görüyoruz ki iklim krizinin yıkıcı etkileri karşısında daha fazla müşterek çalışmaya ihtiyaç olduğu aşikar. Artık, iklim değişikliği ve bunun yol açtığı sorunlar insanlığın ortak meselesi olmuştur. Son günlerde ülkemizde vuku bulan felaketler, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Artık daha radikal kararlar alacağız ve teknik elemanlarla yapacağımız tespitlerle bundan sonraki önlemleri artıracağız" dedi.