Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz, UFEST Gençlik Festivalinde Gençlerle Buluştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Muğla'da bakanlık tarafından organize edilen ve ulaşımın eğlenceli dünyasını gençlerle buluşturmayı amaçlayan gençlik festivali UFEST'e katıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ndeki (MSKÜ) festival kapsamında Atatürk Kongre Merkezi'nde gençlerle buluşan Boyraz, " Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu" başlıklı konferans verdi.

Boyraz, slayt ve videolar eşliğinde bakanlığın yaptığı yatırımlar ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Hiçbir eğitimi olmayan bir kişiye dünya haritasını göstererek "Dünyanın en önemli ülkesi hangisidir?" diye sorulduğunda herkesin gözü kapalı Türkiye haritasını göstereceğine dikkati çeken Boyraz, "Coğrafyamızın bulunduğu nokta gerçekten bu kadar önemli ve hassas. İlkokuldan, ortaokuldan bu seviyeye gelene kadar nereye gittiyseniz, hangi eğitimden geçtiyseniz hep söyledikleri şey Türkiye'nin stratejik ve jeopolitik noktada çok önemli bir yeri olduğudur. 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye ulaşılabilen tek ülke Türkiye'dir. Bu noktada 1,5 milyar nüfusa ve 67 ülkeye ulaşabilen bir yer yok." dedi.

Türkiye'den geçen Kalkınma Yolu, Zengezur Koridoru ve Orta Koridor hakkında da bilgiler veren Boyraz, Türkiye'nin stratejik bölge olmasından dolayı bütün yolların burada kesiştiğini söyledi.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar da Türkiye'de 1980'li yıllardan itibaren ve bilhassa 2000'li yılların başından bu yana kara, demir ve havayolu dijital altyapı ve akıllı ulaşım, iletişim sistemlerinde büyük ilerlemeler kaydedildiğini dile getirdi.

Program sonunda salonda bulunan 6 öğrenciye çekilişle Doğu Ekspresi bileti hediye edildi.

Boyraz, daha sonra stantları ziyaret ederek, yetkililerden yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.