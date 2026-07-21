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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bağdat'ta

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak Ulaştırma Bakanı Veheb Selman Muhammed ile Bağdat'ta basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Bakanın ayrıca Irak Başbakanı ve İletişim Bakanı ile de görüşmesi bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Iraklı mevkidaşı Veheb Selman Muhammed ile başkent Bağdat'ta görüştü.

İki Bakan'ın görüşmesi Bağdat'taki Başbakanlık Konuk Evi'nde basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmede iki taraftan da heyetler yer aldı.

Bakan Uraloğlu'nun Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ve Irak İletişim Bakanı Mustafa Sened ile de görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
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