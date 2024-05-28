Ulaştırma Bakanı'nın özel uçak skandalı

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bugün Ulaştırma Bakanı, bir ayıbını açıklamak için çok daha büyük bir ayıp yaptığını itiraf etti. Evet, Rönesans... İhale verdiği şirketin özel uçağıyla yurt dışı gezisi yapmıştı. Dedi ki 'Bunu biz, ihale sözleşmelerine ek bir madde olarak koyuyoruz. Oysa Sayın Bakan, 2020 Sayıştay Raporu'nda, bırakın uçağı, taşıtlar için bile böyle bir madde koyamayacağınızı; böyle bir madde koyarsanız suç işleyeceğinizi Sayıştay açıkça söylemiş. ve siz, Sayıştay'a rağmen özel uçak sevdanız için o maddeyi ekliyorsunuz ve Sayıştay'ı hiçe sayıyorsunuz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Rönesans Holding'e ait özel jetle Almanya'ya gitmesini eleştirmiş ve konuyu gündeme getirmişti. Bakan Uraloğlu'ndan eleştirilere beş gün sonra yanıt geldi. Uraloğlu, bugün TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda milletvekillerinin soruları üzerine şunları söyledi:

"Benim yurt dışı gezimle ilgili aklınızda soru işareti kalmasın. Ben soruyu şöyle sormanızı isterdim; niye gittin, nereye gittin, özel işine mi gittin, gidiş gerekçen neydi... Sadece oradaki bir tarafını öne çıkartarak, kamuoyu da yönlendirilerek böyle bir durum ortaya çıktı. Şimdiye kadar açıklama yapmadım. Neden? Kamuoyunda tekrar gündeme gelmesini istemedim. Oradaki gerekçe şuydu: Uluslararası Ulaşım ve Ulaştırma Forumu düzenleniyor ve 69 ülke bakan düzeyinde katılıyor. Biz de buraya genel müdürlerimizle, sektördeki paydaşlarımızla katıldık. Bakanlığa büyük iş yapan ilgili firmanın sözleşmesinde, 31'inci maddede bu anlamdaki kendi konularıyla ilgili, yani ulaştırmayla ilgili 'yurt içi ve yurt dışındaki eğitim, sempozyumla ilgili masraflar bilabedel olmak üzere taraflarından karşılanır' diye bir imkan var. Burada ne bir uçak kiralaması var ne devletin ilave bir ücret ödemesi var. Böyle bir imkanla biz dört günlük programı iki günle sınırlandırdık. Yani ne kiralama ne ödeme ne de müteahhit firmaya borçlu kalma vardır."

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına tepki gösterdi. Başarır, şunları söyledi:

"Bugün Ulaştırma Bakanı, bir ayıbını açıklamak için çok daha büyük bir ayıp yaptığını itiraf etti. Evet, Rönesans... İhale verdiği şirketin özel uçağıyla yurt dışı gezisi yapmıştı. Dedi ki 'Bunu biz, ihale sözleşmelerine ek bir madde olarak koyuyoruz. Oysa Sayın Bakan, 2020 Sayıştay Raporu'nda, bırakın uçağı, taşıtlar için bile böyle bir madde koyamayacağınızı; böyle bir madde koyarsanız suç işleyeceğinizi Sayıştay açıkça söylemiş. ve siz, Sayıştay'a rağmen özel uçak sevdanız için o maddeyi ekliyorsunuz ve Sayıştay'ı hiçe sayıyorsunuz. 69 ülkeden bakanlar geldi, hiçbiri bunu yapmadı. Bir gün önce, Türk Hava Yolları'nın (THY) gideceğiniz yere tarifeli uçağı vardı. Ama görüyorum ki siz, bir ayıbı örtmek, açıklamak için daha büyük ayıp yaptığınızı itiraf ediyorsunuz."