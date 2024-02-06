Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cibuti'de İstanbul Meydanı'nın açılışını gerçekleştirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cibuti'de İstanbul Meydanı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Uraloğlu, İstanbul Meydanı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cibuti'de kendisini evinde gibi hissettiğini söyledi.

Meydanın yapılmasına destek verenlere teşekkür eden Uraloğlu, "Dün Dostluk Barajı'mızı açtık, bugün de İstanbul Meydanı'mızı açıyoruz. Hayırlı olsun. Türkiye ve Cibuti her zaman kardeş olmuştur, bundan sonra da kardeş olacaktır. Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ediyorum." dedi.

Cibuti Belediye Başkanı Said Davut Muhammed de İstanbul Meydanı'nın inşa edilmesinin ortak bir mirasın paylaşılmasının ve ortak bir tarihe sahip olunduğunun göstergesi niteliğini taşıdığını bildirdi.

Abdülhamit Camisi'ne ziyaret

Bakan Uraloğlu, daha sonra Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca Cibuti halkına hediye olarak yaptırılan Sultan Abdülhamit Camisi'ni ziyaret etti.

Camide, 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Mevlit okundu.