Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu Marmaray'da yolculuk yaptı! Boş koltuk detayı dikkat çekti - Haberler

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Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu Marmaray'da yolculuk yaptı! Boş koltuk detayı dikkat çekti

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray'da vatandaşlarla birlikte yolculuk yaptı. Karaismailoğlu'nun yolculuk yaptığı anlar, sosyal medyada da gündem olurken, konuyla ilgili yapılan bir yorum dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcısı, "Boş koltuk var, niye oturmuyor" diye sorarken, ona cevap veren bir kullanıcı ise "Belki ayakta durmayı seviyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Marmaray'da yolculuk yaptığı anlar kameraya yansıdı. Karaismailoğlu'nun ayakta yolculuk yaptığı görülürken, bu anların kim tarafından kayıt altına alındığı henüz bilinmiyor.

O ANLAR HAYLİ DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Karaismailoğlu'nun ayakta yolculuk yaptığı anlar, sosyal medyada da çok sayıda paylaşım aldı. Sosyal medya kullanıcıları, yolculuk sırasında oluşan ortamın olumlu olduğuna ve bakanın sorunları yerinde gözlemlediğine vurgu yaptı.

"BOŞ KOLTUK VAR, NİYE OTURMUYOR"

Bakan Karaismailoğlu'nun Marmaray'daki yolculuğuyla ilgili sosyal medyada yapılan yorumlardan biri dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcısı, "Boş koltuk var, niye oturmuyor" diye sorarken, ona cevap veren bir kullanıcı ise "Belki ayakta durmayı seviyor" dedi.

İşte o diyalog:

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu Marmaray'da yolculuk yaptı! Koltuk detayı dikkat çekti

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Adil Karaismailoğlu Sosyal Medya Marmaray Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

hüseyin börekçi:

ne bu şimdi anlamadım

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Emin Alıç:

Korumalar çekmiştir. Koskoca bakan yalnız mı binecek korkusuzca

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Ütopik Yorumcu:

Helal olsun yapabilir neden yapmasın ki yani başbakanlar bakanlar yapıyor avrupada

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