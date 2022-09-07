'Ulaşımda Yeşil Dönüşüm Projesi' İstanbul'da tanıtıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri ve Araştırma Merkezi arasında imzalanan protokol çerçevesinde yürütülecek "Ulaşımda Yeşil Dönüşüm Projesi" tanıtıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri ve Araştırma Merkezi arasında imzalanan protokol çerçevesinde yürütülecek "Ulaşımda Yeşil Dönüşüm Projesi" tanıtıldı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Gürsel Erul, çevrenin ve insan sağlığının korunmasının devletin asli görevlerinden olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi adına çok şey yapıldığına dikkati çeken Erul, "Çevre yönetiminin üç ana bileşeni var: Atıkların yönetimi, atık suların yönetimi, havanın yönetimi ve bunları da yaparken birbiriyle entegre yapabilmek. Nasıl ki ulaşımda otobüsler metroya, metro tramvaya entegre ediliyor ise bizim de doğal kaynakları birbirine entegre ederek yönetmemiz gerekiyor." dedi.

Hava bileşenine yönelik yapılan çalışmada öncelikle hava kirletici emisyonların her birini ayrı ayrı ele aldıklarına değinen Erul, bu çalışmada bir süre önce mobil egzoz emisyon denetim aracının tanıtımını yaptıklarını hatırlattı. ASELSAN ile ortaklaşa geliştirilen projede trafikte seyir halindeki araçların egzoz muayenesi yaptırıp yaptırmadığının plakaları aracılığıyla kontrol edildiğini belirten Erul, "Buradaki amaç araç sahiplerini mağdur etmek değil. Egzoz gazı emisyonunun neden olduğu hava kirliliğini önlemek. Çünkü hava kirliliği dediğimiz konu insanları derinden etkiliyor, sağlık problemlerine neden oluyor." diye konuştu.

Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalardan da bahseden Erul, şehir içi ve şehirler arasında bisiklet kullanımına yönelik Bakanlığın master plan hazırladığını, ayrıca bisiklet yollarını artırmaya yönelik çalışmalar olduğunu bildirdi. Gürsel Erul, şu ana kadar 550 kilometrelik bisiklet yolunun yapımına Bakanlık olarak destek verildiğini kaydetti.

"Bisiklet kullanımı teşvik edilmeli"

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elçin Aykaç Alp, gelişen teknolojilerin hayatı kolaylaştırırken hava kirliliğini de artırdığını söyledi.

Motorlu araçların mavi gökyüzünü griye dönüştürme noktasındaki olumsuz etkilerine dikkati çeken Alp, "Ulaşımda Yeşil Dönüşüm Projemizin bir ayağının bisiklet kullanımının teşviki ve artırılması olduğunu biliyoruz. Bakanlığımızın bisiklet yollarının yapımı, bisiklet kullanımının teşvik edilmesi konularında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da titiz davranacağına inancımız tamdır. Elbette halkımıza da burada önemli görevler düşüyor. Toplumun da bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı tarafından, Ulaşımda Yeşil Dönüşüm Projesi'nin tanıtımıyla ilgili sunum gerçekleştirildi.

Projenin gürültü önleme ve kültürel dönüşüm bölümlerinden oluştuğunu anlatan Ilıcalı, gürültü önlemede gürültü bariyerlerinin yerli ve milli üretilmesinin amaçlandığını söyledi. Bisiklet kullanımının da önemine değinen Ilıcalı, bu konuda toplumda farkındalık oluşturmak gerektiğini vurguladı.

Açılışın ardından düzenlenen oturumlarda "Yaşanabilir Şehirler İçin Gürültü Kontrolü, Gürültü Bariyerlerinin ve Temiz Havanın Önemi", "Yaşanabilir Şehirler İçin Bisiklet Kullanımının Temiz Hava ve Çevre Açısından Etkisi" konuları ele alındı.