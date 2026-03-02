Haberler

Ulaş'ta öğrenciler harçlıklarını Filistin'e bağışladı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri harçlıklarını Filistin için bağışladı.

Merkez Camisindeki 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından başlatılan "Filistin'e Umut Ol" kampanyası kapsamında Ulaş Müftülüğüne getirdi.

Kur'an kursu öğreticileri Nazile Kızılırmak ve Cennet Öztürk'ün rehberliğindeki öğrenciler harçlıklarını Ulaş Müftüsü Mehmet Zahid İçli'ye teslim etti.

Öğrencilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden İçli, "Filistin'de zulme maruz kalan kardeşlerini unutmayan, harçlıklarını zulüm altında yaşam mücadelesi veren kardeşleriyle paylaşan miniklerimizi bu iyilik dolu davranışından dolayı tebrik ediyorum. Yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla, toplumsal farkındalık ve duyarlılık oluşturan minik yavrularımızı yetiştiren Kur'an kursu öğreticilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban
