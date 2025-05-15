Ulaş'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Esad Mücahit Eskimez başkanlığında yapılan Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurul Toplantısı'nda, köylerin mevcut durumu ve ihtiyaçları değerlendirildi. Toplantıda encümen üye seçimleri de yapıldı.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurul Toplantısı yapıldı.
Kaymakamlık Konferans Salonu'nda Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez başkanlığında düzenlenen toplantıya, Köylere Hizmet Götürme Birliği İlçe Müdürü Musa Karyağdı ve köy muhtarları katıldı.
Köylerin mevcut durumu görüşüldüğü toplantıda, öncelikli ihtiyaçları değerlendirildi.
Toplantı sonunda Köylere Hizmet Götürme Birliğine encümen üye seçimi de yapıldı.
Seçimde encümenliğine Aşağıada köyü muhtarı Sebahattin Kartal ve Kurtoğlu köyü muhtarı İsmail Ceran seçildi.
Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel