Haberler

Ulaş'ta ilk yardım eğitimi verildi

Ulaş'ta ilk yardım eğitimi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Ulaş ilçesinde gerçekleştirilen ilk yardım eğitimi, kamu personelinin acil durumlara karşı bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlendi. Eğitimde, temel yaşam desteği teknikleri ve acil müdahale yöntemleri öğretildi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kamu personelinin acil durumlara karşı bilinçlendirilmesi amacıyla ilk yardım eğitimi verildi.

Ulaş Kaymakamlığı koordinesinde Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, Ulaş İlçe Hastanesi sağlık personelleri tarafından verilen eğitimde, temel yaşam desteği uygulamaları, acil durumlarda yapılması gereken doğru müdahale yöntemleri ve hayati önem taşıyan ilk yardım teknikleri anlatıldı.

Katılımcılara, bilinç kaybı, solunum durması, kanama ve yaralanma gibi durumlarda uygulanması gereken temel müdahale yöntemleri hakkında da bilgiler verilerek, Heimlich manevrası uygulamalı olarak gösterildi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli

Bakan Gürlek'in ilk icraatı: Yargıdaki kanayan yaraya parmak basıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beren Saat ilk şarkısının klibiyle hayranlarını şaşırttı

İlk şarkısını çıkardı, klibini görenler tanıyamadı
Arda Güler'i keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama: Çok ciddi mobbing yiyor

Arda'yı keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu

Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
Aziz İhsan Aktaş kirli para trafiğini tek tek anlattı! 'Rüşveti kadayıf kutularında gönderdik'

Kirli para trafiğini anlattı! "Rüşveti kadayıf kutularında gönderdik"
Beren Saat ilk şarkısının klibiyle hayranlarını şaşırttı

İlk şarkısını çıkardı, klibini görenler tanıyamadı
Ukraynalı Avrupa Şampiyonu, Rus sporcuyla fotoğraf çekmeyi reddetti

Avrupa Şampiyonu oldu, kürsüyü terk etti! İşte nedeni
Okulu basıp katliam yapan saldırganın transseksüel bir genç olduğu tespit edildi

İşte okulu basıp katliam yapan saldırgan