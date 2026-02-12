Ulaş'ta ilk yardım eğitimi verildi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kamu personelinin acil durumlara karşı bilinçlendirilmesi amacıyla ilk yardım eğitimi verildi.

Ulaş Kaymakamlığı koordinesinde Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, Ulaş İlçe Hastanesi sağlık personelleri tarafından verilen eğitimde, temel yaşam desteği uygulamaları, acil durumlarda yapılması gereken doğru müdahale yöntemleri ve hayati önem taşıyan ilk yardım teknikleri anlatıldı.

Katılımcılara, bilinç kaybı, solunum durması, kanama ve yaralanma gibi durumlarda uygulanması gereken temel müdahale yöntemleri hakkında da bilgiler verilerek, Heimlich manevrası uygulamalı olarak gösterildi.