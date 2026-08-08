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Ulaş Belediyesi'nden 4 Kilometrelik Yeni Su Hattı

Ulaş Belediyesi'nden 4 Kilometrelik Yeni Su Hattı
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Ulaş Belediyesi, yüksek kesimlerdeki yerleşim alanlarına su ulaşmaması nedeniyle Tecer Dağı'ndaki su deposundan 4 kilometrelik yeni su hattı çekecek. Belediye Başkanı Turan İlbey, ileride hastane ve TOKİ çalışmaları nedeniyle oluşabilecek su sıkıntısını önlemek amacıyla başlatılan çalışmayla su sorununun giderileceğini belirtti.

Ulaş Belediyesi, yüksek yerlerdeki yerleşim alanlarına su çıkmamasından dolayı Tecer Dağı'ndaki su deposundan 4 kilometrelik yeni su hattı çekecek.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine, kot farkı nedeniyle mahallelerde su sıkıntısı yaşadıklarını söyledi.

İlerleyen zamanlarda su sıkıntısı yaşanmaması??????? için böyle bir çalışma yaptıklarını belirten İlbey, "İlçeye yeni hastane yapılacağından ve TOKİ çalışmaları aynı bölgede olacağından ileride su sıkıntısı yaşanmaması için çalışma başlattık. Tecer Dağı su deposundan 4 kilometrelik yeni hat çekerek su sıkıntısını gidermiş olacağız." dedi.

Kaynak: AA
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