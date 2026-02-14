Haberler

Sivas'ta eriyen kar sularıyla Tecer Irmağı'nın debisi yükseldi

Sivas'ta eriyen kar sularıyla Tecer Irmağı'nın debisi yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Ulaş ilçesinde hava sıcaklıklarının yükselmesiyle eriyen kar suları, Tecer Irmağı'nın su seviyesini artırdı. Yetkililer, olası su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde eriyen kar suları, Tecer Irmağı'nın debisini yükseltti.

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle bölgede biriken karlar hızla erimeye başladı.

Eriyen kar suları, Tecer Dağı'ndan doğan ve Kızılırmak'ın kolu olan Tecer Irmağı'nda su seviyesini artırdı.

Yetkililer vatandaşları su baskınlarına karşı uyardı.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek

Dünyayı kaosa sürükleyecek hazırlık! Savaş haftalarca sürecek
Ümraniye'deki vahşette bilinmeyen detay gün yüzüne çıktı: Mesaj atıp kurbanı beklemişler

Çifte cinayette bilinmeyen detay! Mesajla tuzağa çekmişler
Ebru Gündeş'in Orta Doğu'da 1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı

1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı
Ekin Mert Daymaz'dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama

Ünlü oyuncudan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama
ABD'den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek

Dünyayı kaosa sürükleyecek hazırlık! Savaş haftalarca sürecek
Bu bir film değil: Turistler Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler

Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler
Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek: Alo Adalet hattı kuracağım

Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Yeni projeyi ilk kez duyurdu