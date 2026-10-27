Ulaş İlkokulu 3/B öğrencileri, 'Ailemle Eğitim Yolculuğu'nda aileleriyle kitap okudu

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Ulaş ilçesinde ilkokul öğrencileri "Ailemle Eğitim Yolculuğu" etkinliği kapsamında sınıfta velileriyle birlikte kitap okudu.

Ulaş İlkokulu Müdürü Mustafa Koçak, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, öğrencilerle birlikte anlamlı bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Okulun 3/B sınıfı öğrencilerinin sınıfta velileriyle birlikte kitap okuduklarını belirten Koçak, "Okul aile işbirliğini güçlendirmeyi, okuma kültürünü yaygınlaştırmayı ve çocuklara rol model olmayı amaçlayan bu güzel etkinliği koordine eden sınıf öğretmeni Ağcagül Arslan'a ve etkinliğe destek veren velilerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.

Öğretmen Arslan ise kitapları seven, kitaplarla büyüyen, düşünen ve sorgulayan bireyler yetiştirmenin önemli olduğunu belirterek, öğrencilerin aileleriyle kitap okuyarak verimli zaman geçirdiği bu tür farkındalık oluşturacak etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA