Haberler

Ulaş'ta yetim çocuklar ve ailelerine yönelik iftar programı düzenledi

Ulaş'ta yetim çocuklar ve ailelerine yönelik iftar programı düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Esad Mücahit Eskimez'in organizasyonuyla yetim çocuklar ve aileleri için bir iftar programı gerçekleştirildi. Katılan ailelerle sohbet eden Eskimez, onların taleplerini dinleyerek destek sözü verdi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Esad Mücahit Eskimez'in himayelerinde yetim çocuklar ve ailerine yönelik iftar programı düzenledi.

Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü Tesisleri'nde gerçekleştirilen iftar programına, Kaymakam Eskimez ve eşi Zeynep Nur Eskimez, yetim çocuklar ve aileler katıldı.

Yemeğe katılan ailelerle sohbet eden Eskimez, ailelerin taleplerini dinledi.

Kaymakam Eskimez, her zaman ailelerin yanlarında olduklarını belirterek, yemeğe katılan ailelere karanfil takdim etti.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk

Kürt kartını oynamak isteyen Trump'a İran'dan karşı hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyet, APP plaka krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için bunlara dikkat

Emniyet, "APP" krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için dikkat
Yatırımcı ters köşe oldu: Altın fiyatlarında 5 hafta sonra bir ilk

Kimse beklemiyordu: Altın fiyatlarında 5 hafta sonra bir ilk
Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı

Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı
Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak
Emniyet, APP plaka krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için bunlara dikkat

Emniyet, "APP" krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için dikkat
Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak

Çin'den yükselen bomba yorum: Kazandığı savaş yok, bunu da kaybedecek
Korkulan oldu! İsrail'den o ülkeye havadan asker indirme girişimi

İsrail ülkeye havadan asker indirdi, bölgede büyük çatışma yaşandı