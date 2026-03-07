Ulaş'ta yetim çocuklar ve ailelerine yönelik iftar programı düzenledi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Esad Mücahit Eskimez'in himayelerinde yetim çocuklar ve ailerine yönelik iftar programı düzenledi.

Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü Tesisleri'nde gerçekleştirilen iftar programına, Kaymakam Eskimez ve eşi Zeynep Nur Eskimez, yetim çocuklar ve aileler katıldı.

Yemeğe katılan ailelerle sohbet eden Eskimez, ailelerin taleplerini dinledi.

Kaymakam Eskimez, her zaman ailelerin yanlarında olduklarını belirterek, yemeğe katılan ailelere karanfil takdim etti.