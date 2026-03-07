Ulaş'ta yetim çocuklar ve ailelerine yönelik iftar programı düzenledi
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Esad Mücahit Eskimez'in organizasyonuyla yetim çocuklar ve aileleri için bir iftar programı gerçekleştirildi. Katılan ailelerle sohbet eden Eskimez, onların taleplerini dinleyerek destek sözü verdi.
Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü Tesisleri'nde gerçekleştirilen iftar programına, Kaymakam Eskimez ve eşi Zeynep Nur Eskimez, yetim çocuklar ve aileler katıldı.
Yemeğe katılan ailelerle sohbet eden Eskimez, ailelerin taleplerini dinledi.
Kaymakam Eskimez, her zaman ailelerin yanlarında olduklarını belirterek, yemeğe katılan ailelere karanfil takdim etti.
Kaynak: AA / Çetin Karaçoban