Ulaş'ta umre ödüllü bilgi yarışmasının tanıtımı yapıldı

Sivas'ın Ulaş İlçe Müftülüğü, umre ödüllü 'Gençlik Bilgi Yarışması'nın tanıtımını gerçekleştirdi. Programda İlçe Müftüsü İçli, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen yarışma hakkında bilgi verdi.

Sivas'ın Ulaş İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen umre ödüllü "Gençlik Bilgi Yarışması"nın tanıtımı gerçekleştirildi.

Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki düzenlenen programda, İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, Diyanet İşleri Başkanlığının üniversite ve lise öğrencilerine yönelik düzenlediği yarışma hakkında bilgi vererek, öğrencilerin sorularını cevapladı.

İçli, desteklerinden dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar, okul idaresine ve öğretmenlere teşekkür etti.

Programa, Karacalar, din görevlileri, okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
