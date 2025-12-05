Haberler

Kasım yağışları, kuruyan Ulaş Gölü'ne 'ilaç' oldu

Sivas'ın Ulaş ilçesindeki göçmen kuşların konaklama noktası olan Ulaş Gölü, kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesi sonrası meydana gelen olumsuz durumu, kasım ayındaki yağışlarla aştı. Gölün gelecekte korunması için çalışmalar yapılacağı belirtildi.

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde göçmen kuşların konaklama noktalarından olan, yaz aylarında yetersiz yağışlar ve besleyen su kaynaklarının azalmasıyla birlikte kuruyan Ulaş Gölü, geçen ay etkili olan yağışlar sonrası eski haline döndü.

Ulaş ilçe merkezinde bulunan ve 2016 yılında 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' ilan edilen Ulaş Gölü, başta nesli tükenme tehlikesi altındaki elmabaş patka ördeği olmak üzere sakar meke, yeşilbaş ördek, angut, uzunbacak, flamingo gibi çeşitli kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Geçen yıl su seviyesindeki azalma nedeni ile kuraklık sinyali veren göl, baharda yağışlarla birlikte normale döndü. Ancak bu durum yağışların kesilmesiyle tersine döndü. Sıcakların etkisi ve kaynaklarının azalmasıyla gölde yeniden su çekilmeye başladı. Temmuz ayından itibaren başlayan göl suyundaki azalma, ağustos ile birlikte zirveye çıktı. Göl kurumaya başlayınca Sivas Valiliği harekete geçti. İl Özel İdaresi ve Ulaş Kaymakamlığı'nın yaptığı ortak çalışma ile gölün yeni su kaynakları ile beslenmesi kararlaştırıldı. Bu çerçevede gölü besleyebilecek Tecer Irmağı başta olmak üzere uygun akarsulardan, göl yatağına su taşıyacak kanallar açıldı. Ancak açılan kanalların beslendiği su kaynaklarının da yetersiz olması nedeniyle bu çözüm de göl için çare olmadı. Ekim ayında suyu tamamen çekilen Ulaş Gölü, kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

YAĞIŞLAR İMDADA YETİŞTİ

Göçmen kuşların konaklama ve üreme alanı olan gölün kurtulması için çeşitli çareler aranırken, kasım ayı içerisinde bölgede etkili olan kar ve yağmur yağışları, göle ilaç oldu. Bölgedeki Tecer Dağı eteklerinde biriken karların da erimesiyle birlikte Ulaş Gölü yüzeyinin yeniden suyla dolduğu görüldü. Gölde inceleme yapan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, gelecekte gölün kurumasını önlemek için çeşitli çalışmalar yapılacağını dile getirdi.

