Ulaş Gölü'ne Su Takviyesi İçin Yeni Kanal Açılacak

Sivas'ta 2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen ve su seviyesinin düşmesi sonucu kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Ulaş Gölü'ne, Sivas Valiliği öncülüğünde Tecer Irmağı'ndan yapılacak kanalla su getirilecek.

İlçe merkezinde mesire alanı olarak da kullanılan ve bazı kuş türlerine ev sahipliği yapan Ulaş Gölü, kuraklıktan etkilenen sulak alanlar arasında yer alıyor.

Bölgede 1970'li yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan ve Ulaş Belediyesi ile Devlet Su İşlerinin imkanlarıyla Tecer Irmağı'ndan yapılan 10 kilometre uzunluğundaki kanalla yaklaşık 20 yıldır su taşınarak canlı tutulmaya çalışılan gölün bazı kesimleri kuraklık nedeniyle kurudu.

Balık ölümlerinin de yaşandığı gölün kuruyan kısımlarında bazı çocuklar futbol oynadı.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine, Ulaş Gölü'nün kuraklıktan nasibini aldığını söyledi.

Gölü kurutmamak için Sivas Valiliği öncülüğünde bir çalışma başlatılacağını anlatan İlbey, "Tecer Irmağı'ndan gelen suyu mevcut kanal aracılığıyla göle takviye ediyorduk. O takviye suyla idare ediliyordu ama 3-4 yıldır kışın göl dolmuyor." dedi.

Mevcut su kanalının yetersiz olmasından dolayı göle istenilen seviyede su getirilemediğini ifade eden İlbey, "Şu an tarımsal sulama nedeniyle Tecer Irmağı'nda da su sıkıntılı. Göle yazın su takviye edilmiyor." diye konuştu.

"Yeni su kanalı açılacak"

İlbey, Valilik öncülüğünde yapılacak proje hakkında da bilgiler vererek, şunları kaydetti:

"Yeni bir su kanalı açılacak ve çalışma yapılacak. Biz de belediye olarak üzerimize düşen görevleri yapacağız. Ulaş Gölü ile Kellah Gölü arasına menfez yapacağız ve burada su dolduğu zaman göller arasında su takviyesini sağlayacağız. İnşallah kış döneminde bu çalışmalar yapılacak. Kanal çalışmaları bittiğinde inşallah Ulaş Gölü'nün başına bu tür kuraklık tehlikeleri gelmeyecek. Ulaş Gölü yapay bir göl ve takviye sularla göldeki su seviyesini düşürmemeye çalışıyorduk."

İlbey, Ulaş Gölü'nde kaymakamlık tarafından çevre düzenleme çalışması da yapılacağını belirterek, projenin hayırlı olmasını diledi.

"Önceden gölde kuşlar ötüyordu, şimdi top oynuyoruz"

Kocaeli'nde yaşayan ve yaz tatillerini memleketi Ulaş ilçesinde geçiren 13 yaşındaki Mevlüt Can Uyanık ise göldeki su seviyesinin düşmesinin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Gölün kuruyan bölümünde anı olması için arkadaşlarıyla futbol oynadığını anlatan Uyanık, "Geçen sene gölde su vardı. Bu yıl çok az, bu durum bizi üzdü. Önceden su vardı ve kuşlar cıvıl cıvıl ötüyordu, şimdi gölün içerisinde top oynuyoruz." ifadesini kullandı.