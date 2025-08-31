Ulaş Belediyesi, Mobil Çadır ve Sandalye Hizmetine Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaş Belediyesi, düğün, cenaze ve mevlit programları için 2 mobil çadır ve 500 sandalye temin ederek hizmete sundu. Başkan Turan İlbey, bu hizmetin vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacağını belirtti.

Ulaş Belediyesi, düğün, cenaze ve mevlit programlarında kullanılmak üzere 2 mobil çadırı hizmete sundu.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine, ilçe merkez ve köylerde ikamet eden vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için 2 mobil çadır ve 500 sandalye aldıklarını söyledi.

Düğün, cenaze ve mevlitlerde vatandaşların mağdur olmaması için bu çadırlarla ihtiyacı karşılayacaklarını belirten İlbey, çadırların 200'er kişi kapasiteli olduğunu ifade etti.

İlbey, ihtiyaç duyulduğu zamanlarda çadırların vatandaşlara ücretsiz olarak verileceğini, mobil çadırların kurulumunun da vatandaşların talepleri doğrultusunda belediye personeli tarafından ücretsiz yapılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
Tom Barrack: YPG artık bizim müttefikimiz oldu

Malazgirt'ten yaptığı uyarı, ABD'yi afallattı! Hemen sahip çıktılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anıtkabir'deki törenlere damga vuran görüntü: Askerlerin üstleri arandı

Törene damga vuran görüntü: Askerlerin üstleri arandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.