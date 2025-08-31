Ulaş Belediyesi, Mobil Çadır ve Sandalye Hizmetine Başladı

Ulaş Belediyesi, düğün, cenaze ve mevlit programlarında kullanılmak üzere 2 mobil çadırı hizmete sundu.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine, ilçe merkez ve köylerde ikamet eden vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için 2 mobil çadır ve 500 sandalye aldıklarını söyledi.

Düğün, cenaze ve mevlitlerde vatandaşların mağdur olmaması için bu çadırlarla ihtiyacı karşılayacaklarını belirten İlbey, çadırların 200'er kişi kapasiteli olduğunu ifade etti.

İlbey, ihtiyaç duyulduğu zamanlarda çadırların vatandaşlara ücretsiz olarak verileceğini, mobil çadırların kurulumunun da vatandaşların talepleri doğrultusunda belediye personeli tarafından ücretsiz yapılacağını sözlerine ekledi.