Ulaş Belediye Başkanı İlbey, belediye personeliyle bayramlaştı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Belediye Başkanı Turan İlbey, Ramazan Bayramı öncesinde belediye personeliyle bir araya gelerek bayramlaştı. İlbey, bayramların birlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini vurgulayarak, ilçeye en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Belediye Başkanı Turan İlbey, Ramazan Bayramı öncesinde belediyede personelle bayramlaştı.

Programda, bayramların birlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğine dikkati çeken İlbey, belediye olarak büyük bir aile olduklarını söyledi.

Vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek için çalıştıklarını belirten İlbey, "İlçe halkımızın refahı için mesai mefhumu düşünmeden eksiksiz hizmet sunabilmek için ramazan ayı boyunca da çalışmalarımız devam etti. Aynı dayanışma ve kardeşlik ruhunu bayramda da hep birlikte sürdüreceğiz. Emeklerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve ailelerine sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban
