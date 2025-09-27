Ulaş Belediye Başkanı İlbey, İtfaiye Personelini Makamında Kabul Etti

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, İtfaiye Haftası kapsamında itfaiye personelini makamında kabul etti.

MHP İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Ali Kuşkayası'nın da katıldığı programda itfaiyecilere çeşitli ikramlarda bulunan İlbey, itfaiyecilerin kutsal bir görevi yerine getirdiğini söyledi.

İlbey, itfaiyecilerin her şartta zor koşullarda görevlerini yerine getirdiğini belirterek, "Yangınlarda, kazalarda, kurtarma çalışmalarında, deprem, sel gibi afetlerde, hep zor anlarda bizlerin yardımına koşan itfaiyecilerin emekleri sayesinde nice felaketler önleniyor, nice canlar kurtuluyor." dedi.

İtfaiye personeline görevlerinde başarı dileyen İlbey, "Hepiniz en zor anlarda, en ön safta büyük bir cesaret ve fedakarlıkla görev yapıyorsunuz. Bu kutsal görevi özveriyle yerine getiren tüm itfaiye personelimize gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız." diye konuştu.