Haberler

Ulaş Belediye Başkanı İlbey, İtfaiye Personelini Makamında Kabul Etti

Ulaş Belediye Başkanı İlbey, İtfaiye Personelini Makamında Kabul Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, İtfaiye Haftası nedeniyle itfaiye personelini makamında kabul ederek onların önemine vurgu yaptı ve görevlerinde başarılar diledi.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, İtfaiye Haftası kapsamında itfaiye personelini makamında kabul etti.

MHP İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Ali Kuşkayası'nın da katıldığı programda itfaiyecilere çeşitli ikramlarda bulunan İlbey, itfaiyecilerin kutsal bir görevi yerine getirdiğini söyledi.

İlbey, itfaiyecilerin her şartta zor koşullarda görevlerini yerine getirdiğini belirterek, "Yangınlarda, kazalarda, kurtarma çalışmalarında, deprem, sel gibi afetlerde, hep zor anlarda bizlerin yardımına koşan itfaiyecilerin emekleri sayesinde nice felaketler önleniyor, nice canlar kurtuluyor." dedi.

İtfaiye personeline görevlerinde başarı dileyen İlbey, "Hepiniz en zor anlarda, en ön safta büyük bir cesaret ve fedakarlıkla görev yapıyorsunuz. Bu kutsal görevi özveriyle yerine getiren tüm itfaiye personelimize gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Sisi'den tartışma yaratacak Gazze çıkışı: Kimse savaşa girmemizi beklemesin

İslam coğrafyasında deprem etkisi yaratan Gazze çıkışı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediye ekipleri iki zincir marketi mühürledi

Belediye ekipleri iki zincir marketi mühürledi
Fenerbahçe'de Jhon Duran krizi

Fenerbahçe'de Jhon Duran krizi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.