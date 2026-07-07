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Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile Ankara'da Görüştü

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, NATO Zirvesi için bulunduğu Ankara'da AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kallas ile bir araya geldi. Görüşmede Rusya'ya karşı baskının artırılması, hava savunmasının güçlendirilmesi ve Ukrayna'nın AB üyeliği ele alındı.

(ANKARA) - Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bulunduğu Ankara'da Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir araya geldi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, NATO Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Ankara'da Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir araya geldiğini açıkladı.

Sybiha, şunları kaydetti:

"Ankara'da Kaja Kallas ile görüşmek güzeldi. Rusya'nın son saldırıları ve bunların sonuçları hakkında bilgi aldım. Moskova üzerindeki baskıyı artırmaya yönelik adımları ele aldık. Ukrayna'nın hava savunmasının güçlendirilmesinin ve balistik tehditlere karşı korunmasının hayati önemini vurguladım."

Barış çabaları ve Avrupa'nın rolü konusunda AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi'ni bilgilendirdim. Ayrıca Ukrayna'nın AB üyeliği ve bir sonraki müzakere başlıklarının açılması hakkında da konuştuk. Kaja'ya ve AB'ye Ukrayna'ya verdikleri güçlü destek için minnettarım."

Kaynak: ANKA
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