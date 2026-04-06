Rusya: Luhansk'taki Kömür Madeninde Mahsur Kalan 41 Madenci Güvenli Seviyeye Çıkarıldı

Luhansk bölgesindeki Bilorichenska kömür madeninde elektrik kesintisi sonucu mahsur kalan 41 madenci, güvenli bir seviyeye çıkarıldı. Kesintinin, Ukrayna'nın düzenlediği insansız hava aracı saldırısıyla gerçekleştiği belirtildi.

MOSKOVA, 6 Nisan (Xinhua) -- Luhansk bölgesinde bulunan Bilorichenska kömür madeninde elektrik kesintisi nedeniyle mahsur kalan 41 madencinin güvenli bir seviyeye çıkarıldığı bildirildi. Kesintinin, madendeki bir trafo merkezine Ukrayna'nın düzenlediği insansız hava aracı saldırısı sonucu yaşandığı belirtildi.

Rus hükümet basın servisinden pazartesi günü yapılan açıklamada, "Bilorichenska kömür madeninde mahsur durumdaki madenciler güvenli bir seviyeye alındı. Madencilerle iletişim sürüyor ve madene yeniden hava verilmeye başlandı" denildi.

Bölgenin elektrik tedarik güvenliğinden sorumlu merkezin yöneticisi Yuriy Govtvin, elektriği öğleden sonra yeniden vermeyi planladıklarını kaydederek, elektriğin verilmesiyle madencileri yüzeye çıkarma işlemlerinin başlayacağını söyledi.

