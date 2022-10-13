Ukrayna'dan bomba iddia: Rusya, TürkAkımı boru hattına yönelik saldırı planlıyor

Rusya lideri Putin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Ukrayna'nın TürkAkım doğal gaz boru hattını patlamak istediklerini açıklamıştı. İddiaları reddeden Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise Rusya'nın, TürkAkımı doğal gaz boru hattına yönelik sabotaj hazırlığında olduğunu iddia etti. Açıklamada "Ukrayna, Rusya'nın enerji altyapısına yönelik terör planları konusunda ortaklarını sürekli uyarıyor." denildi.

Ukrayna geçtiğimiz günlerde Rusya'nın ihlak ettiği Kırım ile anakarasını birbirine bağlayan 19 kilometre uzunluğundaki köprüyü ve yanındaki tren yolunu vurarak askeri lojistik desteğin önüne geçti. Putin buna cevap olarak Ukrayna cephesinin genel komutanı olarak Suriye'den tanıdığımız Hava Kuvvetleri Generali Sergey Surovikin'i atadı. Komutanın ilk icraatı ise Kiev'i bombardıman altına almak oldu.

PUTİN: UKRAYNA TÜRKAKIM HATTINA ZARAR VERMEK İSTEDİ

Ukrayna'yı terörizme suçlayan Rus lider Putin ise yaptığı açıklamada "Kiev rejimi, uzun süredir terör yöntemleri kullanıyor. Ukrayna istihbaratı tarafından sadece Kursk'taki nükleer santrale karşı 3 ayrı terör saldırısı gerçekleştirildi. Bu 3 ayrı saldırıda aynı nokta zarar gördü. Alınan tedbirlerle bu hasarlara anında müdahale edildi ve ciddi sonuçların önüne geçildi. Ancak aralarında TürkAkım-Türk Akımı doğalgaz boru hattının bir bölümü de dahil, ülkemizin elektrik santrallerine ve gaz boru hatlarına bir dizi terör saldırısı düzenleme girişimlerinde bulunulmuştur. Bu terör saldırıları, faillerin ifadeleri ve nesnel kanıtlarla da doğrulanmıştır." demişti.

"ORTAKLARIMIZI UYARIYORUZ"

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise Rusya'nın, Türk Akımı doğal gaz boru hattına yönelik sabotaj hazırlığında olduğunu iddia etti. Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, Rusya'nın enerji altyapılarını hedef alarak Avrupa ülkelerine şantaj girişimlerinde bulunduğu savunularak "Ukrayna, Rusya'nın enerji altyapısına yönelik terör planları konusunda ortaklarını sürekli uyarıyor." ifadeleri kullanıldı.

"PUTİN, ŞANTAJDAN TERÖRE GEÇMEYE KARAR VERDİ"

Rus tarafının, teknik nedenleri bahane göstererek doğal gaz akışlarını kesmesi, gaz ödemelerinin sadece Rus Rublesi olarak yapılmasını talep etmesi gibi davranışlarla Avrupa'yı "zor durumda bırakma" çabasında olduğu, Avrupa'nın ise buna karşı enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye başladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu nedenle (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin şantajdan teröre, enerji altyapısına fiziksel hasar vermeye geçmeye karar verdi."

"TÜR AKIMI İÇİN BENZER PLANLARI VAR"

Açıklamada, Rusya'nın bir yandan Avrupa'ya enerji tedarik yollarını kesmeye, diğer yandan da onu Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattını açmak için ikna etmeye çalıştığı aktarıldı. Rusya'nın, Kuzey Akım 2'yi açmak konusunda Almanya'yı ikna etmek için Ukrayna'ya gaz sevkiyat altyapılarına "zarar" vermek amacıyla hazırlıklar yaptığı ve bu konuda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin kamuoyuna uyarıda bulunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Ukrayna'nın elinde de Rusya'nın, TürkAkımı ile ilgili olası benzer planlarına dair bilgiler var."

Moskova yönetiminin Ukrayna'yı, Batılı ülkelerin enerji altyapılarına karşı eylemleri planlamakla suçladığı belirtilen açıklamada, "Ukrayna, bu tür suçlamaları kesinlikle reddediyor." ifadesi kullanıldı.