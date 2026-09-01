Rusya'nın gece saldırılarında 12 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın gece boyunca düzenlediği hava saldırılarında ülke genelinde 12 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Rusya'nın, başkent Kiev ve çevresi başta olmak üzere çok sayıda bölgeye füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediğini belirtti.

Saldırılar nedeniyle konut ve sivil altyapının zarar gördüğünü aktaran Zelenskiy, Kiev'in yanı sıra Odessa, Herson, Donetsk, Zaporijya, Harkiv, Çernigiv, Jitomir, Sumi ve Dnipro bölgelerinin saldırılara maruz kaldığını kaydetti.

Zelenskiy, saldırılarda biri Hindistan vatandaşı 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, onlarca kişinin yaralandığını ifade etti.

199 HAVA HEDEFİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da Rusya'nın son 24 saatte ülkeye balistik, seyir ve gemisavar füzelerinin yanı sıra 218 Şahed tipi saldırı İHA'sı ve sahte hedef niteliğindeki insansız hava araçlarıyla saldırdığını duyurdu.

Saldırıların ana hedeflerinin Odessa ve Kiev bölgeleri olduğu belirtilen açıklamada, Ukrayna hava savunma unsurlarının 5 İskender-M/KN-23/S-400 balistik füzesini, 2 S8000 "Banderol" mühimmatını, 5 Kalibr seyir füzesini ve 187 Şahed, Gerbera ile diğer türlerdeki İHA'yı imha ettiği veya elektronik harp sistemleriyle etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

HAVA ARAÇLARINA AİT PARÇALAR 10 NOKTAYA DÜŞTÜ

Açıklamada, imha edilen hava araçlarına ait parçaların 10 noktaya düştüğü bildirildi.

Toplam 199 hava hedefinin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, Rusya'ya ait füze ve saldırı İHA'larının 28 noktada isabet kaydettiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, bazı Rus füzelerinin hedeflerine ulaşmadığı ve bunların düştüğü yerlerin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: AA