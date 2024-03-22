Ukrayna, Moskova'daki konser salonu saldırısıyla ilgisi olmadığını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna yönelik terör saldırısıyla Ukrayna'nın ilgisinin olmadığını belirtti.

Podolyak, Telegram hesabından Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna yapılan terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak

"HİÇBİR İLGİMİZ YOK"

Söz konusu saldırıyla Ukrayna'nın "hiçbir ilgisi olmadığını" kaydeden Podolyak, "Bu olaylar, saldırgan ülke liderliğinin kendi halkına karşı uyguladığı terörün emarelerini taşıyor." ifadesini kullandı.

SALDIRIDA EN AZ 40 KİŞİ ÖLDÜ

Rus Federal Güvenlik Servisi, ilk verilere göre terör saldırısında 40 kişi öldü, 100'den fazla kişi de yaralandı.