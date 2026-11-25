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Ukrayna ordusu, Rusya'da "Savasleyka" askeri hava üssü ve iki farklı petrol rafinerisine saldırılar düzenlediğini bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığına ait sosyal medya hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya'daki hedeflere yönelik saldırılar hakkında bilgi paylaşıldı.

Nijniy Novgorod bölgesinde yer alan "Savasleyka" askeri hava üssünün 24-25 Kasım'da vurulduğu aktarılan açıklamada, mevcut bilgilere göre üste konuşlu üç adet "MİG-31" ve iki adet "SU-34" tipi savaş uçağının hasar gördüğü iddia edildi.

Açıklamada ayrıca, Samara bölgesindeki Kuybışev ve Sızran petrol rafinerilerinin de hedef alındığı kaydedildi.

Rusya'nın Samara Bölgesi Valisi Vyaçeslav Fedorişçev, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna ordusuna ait 145'ten fazla insansız hava aracının (İHA) bölge üzerinde düşürüldüğünü belirtmişti.

Fedorişçev, saldırılarda bir kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etmişti.

Kaynak: AA